В Самарской области поймали 50-килограммового сома
Огромную рыбу выловили под Тольятти около турбазы «Тихая гавань», расположенной на полуострове Копылово.
Фото трофея опубликовали на странице базы отдыха в «ВКонтакте». По словам очевидцев, сома вытаскивали из воды около двух часов сразу три рыбака.
Фото трофея опубликовали на странице базы отдыха в «ВКонтакте». По словам очевидцев, сома вытаскивали из воды около двух часов сразу три рыбака.
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