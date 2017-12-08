В Самарской области поезд сбил насмерть 16-летнего подростка

Трагический инцидент произошел в среду, 6 декабря, около 11:30 на железнодорожной станции Липяги.



По данным Приволжского СУ СК на транспорте, локомотив №4302 сбил насмерть 16-летнего жителя Новокуйбышевска. Погибший в группе школьников с сопровождением учителя возвращался с экскурсии. В тот момент, когда они сошли с электрички и ждали, когда проедет встречный локомотив, мальчик стал переходить через железнодорожные пути. Он был в наушниках и слушал громкую музыку, поэтому приближение поезда и криков его товарищей и учителя не услышал.



Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.