В Самарской области поезд насмерть сбил мужчину

Как сообщает «КТВ-луч», около железнодорожного переезда РМЗ-1 (перегон Сызрань-город - ст. Кашпир) под состав попал мужчина.По предварительной версии, он пытался объехать на мотосанях закрытый переезд и, видимо, не заметил поезд. От полученных травм пострадавший скончался на месте. На вид мужчине около 60 лет.В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.