В Самарской области подтопило низководный мост

В реке Большой Иргиз в Пестравском районе сегодня поднялся уровень воды.



По данным регионального ГУ МЧС, сообщение об этом поступило в 6:45. В результате подтопило один из мостов. Высота уровня воды над дорогой составляет 5 см. Данный низководный мост проходит над рекой Большой Иргиз и соединяет село Мосты с селами Ломовка и Тепловка.



Сообщается, что сейчас на месте находятся сотрудники ГИБДД, движение машин через мост приостановлено, проезд большегрузов не ограничивался. В случае необходимости будет организована переправа.



Угрозы подтопления жилых домов нет, эвакуация населения не требуется.