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В Самарской области подросток попал в больницу после катания на тюбинге

Надувные санки были привязаны к автомобилю.

Инцидент произошел во вторник, 2 января, в Челно-Вершинском районе. По данным ГУ МВД по Самарской области, 21-летний водитель ехал на машине FIAT, за который был привязан веревкой тюбинг с 14-летним подростком. Тюбинг опрокинулся, и парень получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.

​В связи с этим самарцам напоминают, что катание на надувных ватрушках, тюбингах, санках допускается только на специально обустроенных для этого трассах. Привязывать трос тюбингов к машине или мотоциклу для катания детей​ категорически запрещено. Чтобы свести к минимуму получение травмы при катании на тюбинге, надо придерживаться простых правил:

- пред катанием проверьте целостность дна, швов, наличие ручек для держания во время движения и закрытого клапана для надувания тюбинга;
- используйте тюбы только на специально подготовленных трассах;
- при катании ни в коем случае не привязывайте трос тюбинга к транспорту;
- выбирайте не крутые горки, идеальный спуск – с уклоном до 20 градусов;
- перед выездом, убедитесь, что трасса свободна, отсутствуют препятствия, деревья.
 
Дата: 3 января 2018 , 18:05
195
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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