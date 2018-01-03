В Самарской области подросток попал в больницу после катания на тюбинге
Надувные санки были привязаны к автомобилю.
Инцидент произошел во вторник, 2 января, в Челно-Вершинском районе. По данным ГУ МВД по Самарской области, 21-летний водитель ехал на машине FIAT, за который был привязан веревкой тюбинг с 14-летним подростком. Тюбинг опрокинулся, и парень получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.
В связи с этим самарцам напоминают, что катание на надувных ватрушках, тюбингах, санках допускается только на специально обустроенных для этого трассах. Привязывать трос тюбингов к машине или мотоциклу для катания детей категорически запрещено. Чтобы свести к минимуму получение травмы при катании на тюбинге, надо придерживаться простых правил:
- пред катанием проверьте целостность дна, швов, наличие ручек для держания во время движения и закрытого клапана для надувания тюбинга;
- используйте тюбы только на специально подготовленных трассах;
- при катании ни в коем случае не привязывайте трос тюбинга к транспорту;
- выбирайте не крутые горки, идеальный спуск – с уклоном до 20 градусов;
- перед выездом, убедитесь, что трасса свободна, отсутствуют препятствия, деревья.
Инцидент произошел во вторник, 2 января, в Челно-Вершинском районе. По данным ГУ МВД по Самарской области, 21-летний водитель ехал на машине FIAT, за который был привязан веревкой тюбинг с 14-летним подростком. Тюбинг опрокинулся, и парень получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.
В связи с этим самарцам напоминают, что катание на надувных ватрушках, тюбингах, санках допускается только на специально обустроенных для этого трассах. Привязывать трос тюбингов к машине или мотоциклу для катания детей категорически запрещено. Чтобы свести к минимуму получение травмы при катании на тюбинге, надо придерживаться простых правил:
- пред катанием проверьте целостность дна, швов, наличие ручек для держания во время движения и закрытого клапана для надувания тюбинга;
- используйте тюбы только на специально подготовленных трассах;
- при катании ни в коем случае не привязывайте трос тюбинга к транспорту;
- выбирайте не крутые горки, идеальный спуск – с уклоном до 20 градусов;
- перед выездом, убедитесь, что трасса свободна, отсутствуют препятствия, деревья.
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