В Самарской области подорожали овощи, молоко и бензин

По данным органа, выросли цены на овощи. Например, огурцы подорожали на 3,26%, их средняя цена за килограмм составила 172,25 рублей. Цены на помидоры повысились на 2,9% до 179,9 рублей, картофель – на 1,17%, до 20,8 рублей за килограмм.Кроме того, прибавили в цене молоко - на 1,78% (до 55,43 рубля за литр) и сливочное масло - на 1,81% (504,1 рубля за килограмм).Подешевели по итогам прошедшей недели куриные яйца (на 1,3%), гречка (на 2%) и мука (на 1,5%).Бензин марок АИ-92 и АИ-95 подорожал на 0,2–0,7 рубля за литр, а дизельное топливо – на 0,1–0,5 рубля за литр.Интервал средних розничных цен на автомобильное топливо АЗС Самарской области составляет: бензин АИ-80 – 30,9–31,3 рубля за литр; бензин АИ-92 – 34,4–35,1 рубля за литр; бензин АИ-95 – 37,5–38,2 рубля за литр; дизельное топливо – 36,1–37,6 рубля за литр.