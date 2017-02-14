В Самарской области подорожали овощи, молоко и бензин
Самарастат опубликовал данные за неделю с 6 по 13 февраля.
По данным органа, выросли цены на овощи. Например, огурцы подорожали на 3,26%, их средняя цена за килограмм составила 172,25 рублей. Цены на помидоры повысились на 2,9% до 179,9 рублей, картофель – на 1,17%, до 20,8 рублей за килограмм.
Кроме того, прибавили в цене молоко - на 1,78% (до 55,43 рубля за литр) и сливочное масло - на 1,81% (504,1 рубля за килограмм).
Подешевели по итогам прошедшей недели куриные яйца (на 1,3%), гречка (на 2%) и мука (на 1,5%).
Бензин марок АИ-92 и АИ-95 подорожал на 0,2–0,7 рубля за литр, а дизельное топливо – на 0,1–0,5 рубля за литр.
Интервал средних розничных цен на автомобильное топливо АЗС Самарской области составляет: бензин АИ-80 – 30,9–31,3 рубля за литр; бензин АИ-92 – 34,4–35,1 рубля за литр; бензин АИ-95 – 37,5–38,2 рубля за литр; дизельное топливо – 36,1–37,6 рубля за литр.
По данным органа, выросли цены на овощи. Например, огурцы подорожали на 3,26%, их средняя цена за килограмм составила 172,25 рублей. Цены на помидоры повысились на 2,9% до 179,9 рублей, картофель – на 1,17%, до 20,8 рублей за килограмм.
Кроме того, прибавили в цене молоко - на 1,78% (до 55,43 рубля за литр) и сливочное масло - на 1,81% (504,1 рубля за килограмм).
Подешевели по итогам прошедшей недели куриные яйца (на 1,3%), гречка (на 2%) и мука (на 1,5%).
Бензин марок АИ-92 и АИ-95 подорожал на 0,2–0,7 рубля за литр, а дизельное топливо – на 0,1–0,5 рубля за литр.
Интервал средних розничных цен на автомобильное топливо АЗС Самарской области составляет: бензин АИ-80 – 30,9–31,3 рубля за литр; бензин АИ-92 – 34,4–35,1 рубля за литр; бензин АИ-95 – 37,5–38,2 рубля за литр; дизельное топливо – 36,1–37,6 рубля за литр.
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