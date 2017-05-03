В Самарской области подорожал бензин

Министерство экономического развития Самарской области опубликовало данные апрельского мониторинга цен на продукты питания и автомобильное топливо.



В апреле текущего года бензин марок АИ-92 и АИ-95 подорожал почти во всех муниципальных образованиях региона на 0,1 – 1,2 руб./литр и на 0,1 – 1,5 руб./литр соответственно. Розничные цены на дизельное топливо изменились разнонаправленно.



Интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо на АЗС Самарской области по состоянию на 28 апреля составили: на бензин марки АИ-80 – 31,2 – 31,5 руб. за литр; АИ-92 – 35,3 – 36,3 руб. за литр; АИ-95 – 38,3 – 39,2 руб. за литр; на дизельное топливо – 35,4 – 37,1 руб. за литр.



Также в прошлом месяце подорожали картофель, свежие томаты и овощи (капуста, лук, морковь).



Снизились цены на куриные яйца, мясо кур, сахар и свежие огурцы. Кроме того, подешевели творог, мороженая рыба, гречневая крупа, сливочное масло, сладкий перец и яблоки.