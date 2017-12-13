В Самарской области почти на 400 рублей увеличат ежемесячные денежные выплаты на третьего и последующих детей

В этом году размер выплаты, которая устанавливается на третьего и каждого последующего ребенка, родившегося после 31 декабря 2012 года, был равен 9963 рубля.Также в следующем году продолжат выплачивать ежемесячные денежные компенсации работающим пенсионерам, пенсия которых ниже 13,5 тысяч рублей.