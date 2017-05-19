В Самарской области почти 2 тысячи человек присоединятся к «массовому футболу»
В этом году всероссийских праздник «День массового футбола» будет приурочен к открытию летнего спортивного сезона.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в Самаре на стадионе в парке имени Гагарина пройдет турнир по женскому футболу, в котором примут участие команды четырех ВУЗов. Старт игр – в 10:00, начало финального матча – 13:10 (ориентировочно), награждение – 14:00 (ориентировочно).
Программа фестиваля
1. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 17а, стадион «Виктория-2». Открытый урок футбола, мастер - класс, товарищеский турнир.
2. Самара, ул.Солнечная, 32, спортплощадка «Солнечная». Товарищеский турнир.
3. Самара, ул.Калинина, 11, спортплощадка «сквер Калинина». Товарищеский турнир.
4. Самара, ул.Дыбенко, 114, спортплощадка «Дыбенко». Товарищеский турнир.
5. Самара, ул.22 Партсъезда, 15а, спортплощадка «Победа». Товарищеский турнир.
6. Самара, ул.Советской Армии, 181в, футбольное поле «Парк Победы». Товарищеский турнир.
7. Самара, ул.Стара-Загора, 269, спортплощадка МБОУ школа № 77. Товарищеский турнир.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в Самаре на стадионе в парке имени Гагарина пройдет турнир по женскому футболу, в котором примут участие команды четырех ВУЗов. Старт игр – в 10:00, начало финального матча – 13:10 (ориентировочно), награждение – 14:00 (ориентировочно).
Программа фестиваля
1. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 17а, стадион «Виктория-2». Открытый урок футбола, мастер - класс, товарищеский турнир.
2. Самара, ул.Солнечная, 32, спортплощадка «Солнечная». Товарищеский турнир.
3. Самара, ул.Калинина, 11, спортплощадка «сквер Калинина». Товарищеский турнир.
4. Самара, ул.Дыбенко, 114, спортплощадка «Дыбенко». Товарищеский турнир.
5. Самара, ул.22 Партсъезда, 15а, спортплощадка «Победа». Товарищеский турнир.
6. Самара, ул.Советской Армии, 181в, футбольное поле «Парк Победы». Товарищеский турнир.
7. Самара, ул.Стара-Загора, 269, спортплощадка МБОУ школа № 77. Товарищеский турнир.
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