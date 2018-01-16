В Самарской области перевернулся ГАЗ-69: погиб пожилой пассажир

ДТП произошло в понедельник, 15 января, в 14:00 в Ставропольском районе.



Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 67-летний мужчина за рулем машины ГАЗ-69 А ехал по дороге «Димитровград - Новая Бинарадка» со стороны села. По предварительной информации полицейских, водитель на 1 км этой дороги не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.



84-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда «скорой помощи», водитель авто после оказания медпомощи отпущен домой.



По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает ГУ МВД по Самарской области.