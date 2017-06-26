В Самарской области перевернулась Лада Ларгус. Погиб водитель, пострадали три ребенка
ДТП произошло в воскресенье, 25 июня, около 15:40 в поселке Савруха Похвистневского района.
Как сообщили sgpress.ru в пресс-службе регионального ГУ МВД России, 27-летний водитель Лады Ларгус ехал по улице Татаринцева со стороны трассы «Подбельск-Савруха» в направлении молочно-товарной фермы № 1. Возле дома № 10а он не справился с управлением и перевернулся.
В результате ДТП погиб водитель отечественного авто. Кроме того, травмы получили двухлетняя, четырехлетняя и девятилетняя пассажирки Лады. Они были доставлены в больницу.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщили sgpress.ru в пресс-службе регионального ГУ МВД России, 27-летний водитель Лады Ларгус ехал по улице Татаринцева со стороны трассы «Подбельск-Савруха» в направлении молочно-товарной фермы № 1. Возле дома № 10а он не справился с управлением и перевернулся.
В результате ДТП погиб водитель отечественного авто. Кроме того, травмы получили двухлетняя, четырехлетняя и девятилетняя пассажирки Лады. Они были доставлены в больницу.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
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