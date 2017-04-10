В Самарской области перевернулась Калина, пострадал водитель
Авария произошла вчера в 18:50 на Хрящевском шоссе в Центральном районе Тольятти.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 27-летний водитель Лады Калины ехал со стороны улицы Северная в направлении Обводного шоссе. По предварительной версии полицейских, мужчина не справился с управлением, и машину занесло на встречную полосу. После этого автомобиль опрокинулся. В результате ДТП 27-летний водитель получил травмы груди и живота, ему назначено амбулаторное лечение.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 27-летний водитель Лады Калины ехал со стороны улицы Северная в направлении Обводного шоссе. По предварительной версии полицейских, мужчина не справился с управлением, и машину занесло на встречную полосу. После этого автомобиль опрокинулся. В результате ДТП 27-летний водитель получил травмы груди и живота, ему назначено амбулаторное лечение.
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