В Самарской области парень украл у пенсионера воздушные шары

Полицейские установили, что заявитель подрабатывает продажей воздушных шаров. Вскоре сотрудники Росгвардии обнаружили на улице молодого человека, который шел со связкой шаров, и доставили его в отдел полиции.Задержанным оказался ранее судимый за кражу 24-летний местный житель. Полицейские изъяли у парня похищенные шары и вернули законному владельцу. Молодой человек отказался пояснить, для чего ему понадобились праздничные атрибуты.В настоящее время по факту грабежа в отношении парня возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.