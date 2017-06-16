В Самарской области ожидаются теплые выходные

В предстоящие дни погода серьезно не изменится.



По данным Приволжского УГМС, днем в субботу и в воскресенье, 17 и 18 июня, температура воздуха составит +18 - +23 градуса. Погода будет облачной с прояснениями, местами могут пройти кратковременные дожди.