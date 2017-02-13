В Самарской области ожидается потепление

Сегодня днем температура воздуха составит от -5 до -10 градусов. Ночью с понедельника на вторник температура воздуха составит от -9 до -14 градусов. Днем 14 февраля синоптики прогнозируют до -9 градусов, а днем 15 февраля – от -5 до -10 градусов.