В Самарской области ожидается небольшой снег и туман
На этой неделе будет комфортная погода.
По данным Приволжского УГМС, температура воздуха днем 28 декабря будет от -4 до -9 градусов. Ночью столбик термометра опустится до – 13 градусов. В четверг, 29 декабря, температура днем составит также от -4 до -9 градусов.
В эти дни синоптики обещают небольшой снег, туман и слабый гололёд.
По данным Приволжского УГМС, температура воздуха днем 28 декабря будет от -4 до -9 градусов. Ночью столбик термометра опустится до – 13 градусов. В четверг, 29 декабря, температура днем составит также от -4 до -9 градусов.
В эти дни синоптики обещают небольшой снег, туман и слабый гололёд.
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