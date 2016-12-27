В Самарской области ожидается небольшой снег и туман

По данным Приволжского УГМС, температура воздуха днем 28 декабря будет от -4 до -9 градусов. Ночью столбик термометра опустится до – 13 градусов. В четверг, 29 декабря, температура днем составит также от -4 до -9 градусов.В эти дни синоптики обещают небольшой снег, туман и слабый гололёд.