В Самарской области ожидается гроза и град

По данным Приволжского УГМС, вечером в среду, 30 мая, местами по Самарской области ожидается гроза, ливни, град, шквалистые порывы ветра 18-23 метров в секунду, локально 25-27 метров в секунду. Такая же погода будет ночью с 30 на 31 мая, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.