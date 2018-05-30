30 мая 2018 года,
21:42
$ 62.64    72.53   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

В Самарской области ожидается гроза и град

Объявлено штормовое предупреждение.

По данным Приволжского УГМС, вечером в среду, 30 мая, местами по Самарской области ожидается гроза, ливни, град, шквалистые порывы ветра 18-23 метров в секунду, локально 25-27 метров в секунду. Такая же погода будет ночью с 30 на 31 мая, сообщает ГУ МЧС по Самарской области. 
Дата: 30 мая 2018 , 17:30
1051
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: архив "СГ"
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В кинотеатре «Художественный» пройдет бесплатный праздник для детей
30 мая 2018
132
В кинотеатре «Художественный» пройдет бесплатный праздник для детей
В Самарской области ожидается гроза и град
30 мая 2018
1051
В Самарской области ожидается гроза и град
В музее Рязанова будут проводить экскурсии для иностранцев
30 мая 2018
175
В музее Рязанова будут проводить экскурсии для иностранцев
По набережной с ветерком: самарцы пробежали Зеленый марафон
30 мая 2018
155
По набережной с ветерком: самарцы пробежали Зеленый марафон
До Чемпионата мира по футболу отремонтируют дорогу к «вертолетке»
30 мая 2018
248
1
До Чемпионата мира по футболу отремонтируют дорогу к «вертолетке»
В Самаре изменится расписание речного транспорта
30 мая 2018
460
В Самаре изменится расписание речного транспорта
Бесплатный проезд и билеты в театры и музеи. Какие преимущества дает паспорт болельщика
30 мая 2018
269
Бесплатный проезд и билеты в театры и музеи. Какие преимущества дает паспорт болельщика
Кто топит и засоряет «Городское» кладбище
30 мая 2018
215
Кто топит и засоряет «Городское» кладбище
В Самаре около речного вокзала установили временный забор безопасности
30 мая 2018
223
В Самаре около речного вокзала установили временный забор безопасности
Лента новостей
30 мая 2018 , 21:17
63
Дмитрий Азаров: "У нашего региона есть потенциал для увеличения количества мясной продукции местного производства"
В среду, 30 мая, глава региона посетил Шигонский и Сызранский районы Самарской области. 
30 мая 2018 , 17:30
1051
В Самарской области ожидается гроза и град
Объявлено штормовое предупреждение.
30 мая 2018 , 17:21
175
В музее Рязанова будут проводить экскурсии для иностранцев
Он адаптирован для встречи зарубежных гостей.
30 мая 2018 , 17:06
155
По набережной с ветерком: самарцы пробежали Зеленый марафон
Благотворительный забег состоялся в областной столице в минувшее воскресенье, 27 мая.
30 мая 2018 , 15:10
248
До Чемпионата мира по футболу отремонтируют дорогу к «вертолетке»
В Самаре начался ремонт улицы Сергея Лазо. Работы ведут  на участке от Волжского шоссе до...
30 мая 2018 , 14:00
460
В Самаре изменится расписание речного транспорта
Суда переходят на летний график движения.
30 мая 2018 , 13:19
269
Бесплатный проезд и билеты в театры и музеи. Какие преимущества дает паспорт болельщика
Паспорт болельщика ( FAN ID ) - это персонифицированная карта зрителя, которая...
30 мая 2018 , 19:59
132
В кинотеатре «Художественный» пройдет бесплатный праздник для детей
В пятницу, 1 июня, в 10:00 в ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 105) пройдет...
30 мая 2018 , 12:59
215
Кто топит и засоряет «Городское» кладбище
В среду, 30 мая, сотрудники департамента городского хозяйства и экологии, регионального...
30 мая 2018 , 12:59
223
В Самаре около речного вокзала установили временный забор безопасности
Он появился со стороны Волги, в районе причалов. 
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4851
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
16 мая 2018
4267
"Самара Арена" приняла третий тестовый матч
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ. 
День Победы в Самаре. Как это будет
8 мая 2018
3802
День Победы в Самаре. Как это будет
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
6 мая 2018
3560
2
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
В воскресенье, 6 мая,     в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
11 мая 2018
3406
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4851
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
Новая набережная. Виртуальный гид
1 мая 2018
2600
1
Новая набережная. Виртуальный гид
Вторая очередь набережной между  бассейном «ЦСКА ВВС»  и заводом...
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
1 мая 2018
1977
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...
Киноизмышлизм. «Первому игроку приготовиться» - ожидание против реальности (12+)
2 мая 2018
1323
Киноизмышлизм. «Первому игроку приготовиться» - ожидание против реальности (12+)
Это будет самый сложный для меня обзор за последние годы.
На набережной отметили Первомай. Фото
1 мая 2018
574
На набережной отметили Первомай. Фото
С 12.00 до 14.30 на второй очереди набережной прошел праздник. 
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.