В Самарской области ожидается до 13 градусов мороза

В ночь на субботу, 16 декабря, в Самаре и по области температура воздуха ночью может достигнуть -13 градусов.



Как сообщает Приволжское УГМС, днем в субботу и воскресенье, 16 и 17 декабря, будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха в выходные днем - от -4 до -9 градусов, в ночь на воскресенье - до -13.