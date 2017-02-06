В Самарской области ожидается до 28 градусов мороза

Днем 7 и 8 февраля температура воздуха составит от -15 до -20 градусов. В ночь с понедельника на вторник ожидается -22 градуса, местами до -27. Ночью со вторника на среду температура понизится до -23, местами до -28 градусов. На дорогах прогнозируется гололедица.