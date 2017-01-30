В Самарской области ожидается до 33 градусов мороза

Синоптики прогнозируют аномально холодную погоду.



По данным Приволжского УГМС, сегодня ночью в некоторых районах области столбики термометров опустятся до -31 градуса. Днем во вторник, 31 января, температура воздуха составит от -14 до -19 градусов, а в ночь на 1 февраля местами ожидается до -33 градусов. Днем в среду синоптики обещают от -13 до -18 градусов.