В Самарской области отпразднуют День пограничника

Мероприятие, посвященное 99-й годовщине образования Пограничной службы ФСБ России пройдет в воскресенье, 28 мая, в 11:00 на площади Славы.



Пограничную службу в Приволжском федеральном округе представляет Отряд пограничного контроля «Поволжье» Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям.



В этот день запланирована встреча ветеранов-пограничников, проходивших военную службу в различных регионах нашей страны и за её пределами, и торжественное построение пограничников всех поколений. Также состоится возложение венков и цветов к барельефу Родины-матери и Вечному огню. Пройдет выставка ретроавтомобилей времен Великой Отечественной войны.



Добавим, в Самаре День пограничника отмечается с 80-х годов прошлого века. С 1994 года в качестве организатора празднования Дня пограничника в Самаре выступил Отряд пограничного контроля «Поволжье».