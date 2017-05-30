В Самарской области отклонили законопроект об освобождении пенсионеров от платы за капремонт
Это связано с тем, что в настоящее время данная категория населения получает компенсацию.
Как отметила во вторник, 30 мая, на заседании Самарской губернской думы председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина, принятие данного законопроекта нецелесообразно из-за существующего порядка начисления компенсаций.
- Если мы определили категорию льготополучателей, и для них имеется один компенсационный механизм, то мы не можем применить его только к одним, а к
другим нет, - пояснила она.
Еще одним аргументом в пользу отклонения данного законопроекта является тот факт, что в случае его принятия из бюджета региона в фонд капитального ремонта будет отчисляться недостающая часть. Но такой порядок действий на данный момент не просчитан.
Отметим, что законопроект, в котором предлагается освободить от уплаты взносов на капитальный ремонт граждан старшего возраста, предложили депутаты Калининградской областной думы. Это связано с тем, что в целях обеспечения соблюдения одного из основных принципов предоставления государственных и муниципальных услуг - доступности обращения за предоставлением государственных услуг, необходимо упростить процедуру предоставления мер социальной поддержки лицам преклонного возраста. В связи с этим денежную компенсацию было предложено заменить на освобождение от уплаты взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Оплата рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонтна 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта РФ, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, одиноко проживающим и неработающим собственникам жилых помещений. По достижении семидесяти лет предлагалось освободить от уплаты взносов наполовину, а после восьмидесяти – полностью.
Как отметила во вторник, 30 мая, на заседании Самарской губернской думы председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина, принятие данного законопроекта нецелесообразно из-за существующего порядка начисления компенсаций.
- Если мы определили категорию льготополучателей, и для них имеется один компенсационный механизм, то мы не можем применить его только к одним, а к
другим нет, - пояснила она.
Еще одним аргументом в пользу отклонения данного законопроекта является тот факт, что в случае его принятия из бюджета региона в фонд капитального ремонта будет отчисляться недостающая часть. Но такой порядок действий на данный момент не просчитан.
Отметим, что законопроект, в котором предлагается освободить от уплаты взносов на капитальный ремонт граждан старшего возраста, предложили депутаты Калининградской областной думы. Это связано с тем, что в целях обеспечения соблюдения одного из основных принципов предоставления государственных и муниципальных услуг - доступности обращения за предоставлением государственных услуг, необходимо упростить процедуру предоставления мер социальной поддержки лицам преклонного возраста. В связи с этим денежную компенсацию было предложено заменить на освобождение от уплаты взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Оплата рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонтна 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта РФ, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, одиноко проживающим и неработающим собственникам жилых помещений. По достижении семидесяти лет предлагалось освободить от уплаты взносов наполовину, а после восьмидесяти – полностью.
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