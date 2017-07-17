В Самарской области от военной службы уклонились 682 человека

Закончилась весенне-летняя призывная кампания.



С апреля по июль на военную службу призвали 3186 граждан Самарской области. 2196 ребят отправились служить в сухопутные войска, 287 человек – в войска Национальной гвардии РФ, 140 человек - в воздушно-космические силы. Также новобранцами пополнились военно-морской флот, ракетные войска стратегического назначения и другие военные подразделения.



Уклонились от военной службы 682 человека.