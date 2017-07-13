В Самарской области от укусов клещей пострадало более 4 тысяч человек

Это данные по состоянию на 11 июля.



По сообщению регионального Роспотребнадзора, от укусов клещей пострадали 4232 человека, в том числе 1070 детей. Это на 5,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (4502 случая).



За истекший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита вакцинировано и ревакцинировано 7308 человек.



На зараженность вирусом энцефалита исследовано 3343 клеща, снятых с людей, в 429 экземплярах обнаружен антиген данного вируса. Также на инфицированность боррелиями было исследовано 2620 клещей, в 85 обнаружены боррелии. Добавим, клещевой боррелиоз - инфекционное заболевание, в ходе которого через 1-1,5 месяца после укуса у человека поражается нервная система, сердце или суставы.