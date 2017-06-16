В Самарской области от укусов клещей пострадали уже 3 тысячи человек

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, от укусов клещей пострадали 3140 человек, в том числе 788 детей. Это в 1,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (3929 случаев).За истекший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита вакцинировано и ревакцинировано 7203 человека.На зараженность вирусом энцефалита исследовано 2136 клещей, снятых с людей, в 396 экземплярах обнаружен антиген данного вируса. Также на инфицированность боррелиями было исследовано 1672 клеща, в 53 обнаружены боррелии.