В Самарской области от укусов клещей пострадали уже 33 человека

По сообщению регионального Роспотребнадзора, от укусов клещей пострадали 33 человека, в том числе 7 детей. Это в 8 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (250 случаев).На зараженность вирусом энцефалита исследовано 27 клещей, снятых с людей, в 1 экземпляре обнаружен антиген данного вируса.За истекший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита вакцинировано и ревакцинировано 2650 человек.