В Самарской области от укусов клещей пострадали уже 254 человека
Это данные по состоянию на 3 мая.
По сообщению регионального Роспотребнадзора, от укусов клещей пострадали 254 человека, в том числе 63 ребенка. Это в 3,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1174 случая).
На зараженность вирусом энцефалита исследовано 144 клеща, снятых с людей, в 32 экземплярах обнаружен антиген данного вируса. На инфицированность боррелиями было исследовано 106 клещей, в 3 они были обнаружены.
За истекший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита вакцинировано и ревакцинировано 4556 человек.
Как уберечься от укусов клещей, читайте в нашем материале.
По сообщению регионального Роспотребнадзора, от укусов клещей пострадали 254 человека, в том числе 63 ребенка. Это в 3,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1174 случая).
На зараженность вирусом энцефалита исследовано 144 клеща, снятых с людей, в 32 экземплярах обнаружен антиген данного вируса. На инфицированность боррелиями было исследовано 106 клещей, в 3 они были обнаружены.
За истекший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита вакцинировано и ревакцинировано 4556 человек.
Как уберечься от укусов клещей, читайте в нашем материале.
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