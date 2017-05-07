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В Самарской области от укусов клещей пострадали уже 254 человека

Это данные по состоянию на 3 мая.

По сообщению регионального Роспотребнадзора, от укусов клещей пострадали 254 человека, в том числе 63 ребенка. Это в 3,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1174 случая).

На зараженность вирусом энцефалита исследовано 144 клеща, снятых с людей, в 32 экземплярах обнаружен антиген данного вируса. На инфицированность боррелиями было исследовано 106 клещей, в 3 они были обнаружены.

За истекший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита вакцинировано и ревакцинировано 4556 человек. 

Как уберечься от укусов клещей, читайте в нашем материале.
Дата: 7 мая 2017 , 11:29
146
Автор текста: Ксения Кармазина
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