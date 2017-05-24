В Самарской области от укусов клещей пострадали почти 2 тысячи человек
Это данные по состоянию на вторник, 23 мая.
По сообщению регионального Роспотребнадзора, от укусов клещей пострадали 1816 человек, в том числе 472 ребенка. Это в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2941 случай).
На зараженность вирусом энцефалита исследовано 1323 клеща, снятых с людей, в 234 экземплярах обнаружен антиген данного вируса. На инфицированность боррелиями было исследовано 611 клещей, в 14 они были обнаружены.
За истекший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита вакцинировано и ревакцинировано 5792 человек.
Как уберечься от укусов клещей, читайте в нашем материале.
По сообщению регионального Роспотребнадзора, от укусов клещей пострадали 1816 человек, в том числе 472 ребенка. Это в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2941 случай).
На зараженность вирусом энцефалита исследовано 1323 клеща, снятых с людей, в 234 экземплярах обнаружен антиген данного вируса. На инфицированность боррелиями было исследовано 611 клещей, в 14 они были обнаружены.
За истекший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита вакцинировано и ревакцинировано 5792 человек.
Как уберечься от укусов клещей, читайте в нашем материале.
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