В Самарской области от укусов клещей пострадали почти 2 тысячи человек

По сообщению регионального Роспотребнадзора, от укусов клещей пострадали 1816 человек, в том числе 472 ребенка. Это в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2941 случай).На зараженность вирусом энцефалита исследовано 1323 клеща, снятых с людей, в 234 экземплярах обнаружен антиген данного вируса. На инфицированность боррелиями было исследовано 611 клещей, в 14 они были обнаружены.За истекший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита вакцинировано и ревакцинировано 5792 человек.Как уберечься от укусов клещей, читайте в нашем материале.