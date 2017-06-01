В Самарской области от укусов клещей пострадали больше 2 тысяч человек
Это данные по состоянию на 30 мая.
По сообщению регионального Роспотребнадзора, от укусов клещей пострадали 2383 человека, в том числе 603 ребенка. Это в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (3423 случая).
За истекший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита вакцинировано и ревакцинировано 7203 человека.
На зараженность вирусом энцефалита исследовано 1643 клеща, снятых с людей, в 301 экземпляре обнаружен антиген данного вируса. Также на инфицированность боррелиями было исследовано 1278 клещей, в 44 обнаружены боррелии.
По сообщению регионального Роспотребнадзора, от укусов клещей пострадали 2383 человека, в том числе 603 ребенка. Это в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (3423 случая).
За истекший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита вакцинировано и ревакцинировано 7203 человека.
На зараженность вирусом энцефалита исследовано 1643 клеща, снятых с людей, в 301 экземпляре обнаружен антиген данного вируса. Также на инфицированность боррелиями было исследовано 1278 клещей, в 44 обнаружены боррелии.
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