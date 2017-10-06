В Самарской области от отравления погибли двое работников промышленной компании

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, при зачистке дренажной емкости для сброса стоков ливневой канализации двое работников компании «ЭкоПромСервис» получили острое отравление продуктами переработки нефти с фракциями бензина и этиловым спиртом. Оба мужчины скончались на месте происшествия.По данным следователей, это произошло из-за нарушения правил охраны труда должностными лицами данной организации. По этому факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.