В Самарской области осуждены мужчины, изготавливавшие амфетамин

Психотропное вещество они производили в квартире на Южном шоссе в Тольятти.



Установлено, что два тольяттинца купили ингредиенты (химические вещества) и оборудование, необходимые для производства амфетамина, и перевезли их в арендованную квартиру. 29 марта прошлого года они произвели амфетамин массой 32,84 грамма.



В этот же день они были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области. Амфетамин, оборудование и ингредиенты для его производства были изъяты.



30 марта 2016 года по факту незаконного производства, сбыта наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере было возбуждено уголовное дело. 17 января 2017 года по решению суда мужчины признаны виновными. Им назначено наказание в виде 10 лет и 6 месяцев и 10 лет и 3 месяцев лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима.