В Самарской области осуждены двое членов преступной группировки за сбыт героина

Установлено, что 13 июня минувшего года члены преступной банды приобрели очередную партию героина с целью последующего сбыта. На следующий день приобретенные наркотики были сокрыты в тайнике-закладке на территории Новокуйбышевска. В этот же день сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области проведено обследование участка местности, в ходе которого героин массой 79,55 грамма был изъят.15 июня материалы по данному факту были переданы в ОМВД России по Новокуйбышевску. На их основании в этот же день в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело. 16 февраля текущего года решением Новокуйбышевского городского суда подозреваемые были признаны виновными. Преступникам было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима и 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима соответственно. Приговор вступил в законную силу.