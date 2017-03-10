В Самарской области осуждены двое членов преступной группировки за сбыт героина
Информация в отношении 36-летнего мужчины и 37-летней женщины, организовавших на территории региона канал сбыта героина, была получена региональным управлением ФСБ России в июне прошлого года. В ходе дальнейшей работы было установлено, что наркотики приобретались у представителей региональных группировок в целях их распространения на территории Самары и Новокуйбышевска, а также сбыта лицам, отбывающим наказание в ФКУ ИК-13 ГУ ФСИН России по Самарской области.
Установлено, что 13 июня минувшего года члены преступной банды приобрели очередную партию героина с целью последующего сбыта. На следующий день приобретенные наркотики были сокрыты в тайнике-закладке на территории Новокуйбышевска. В этот же день сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области проведено обследование участка местности, в ходе которого героин массой 79,55 грамма был изъят.
15 июня материалы по данному факту были переданы в ОМВД России по Новокуйбышевску. На их основании в этот же день в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело. 16 февраля текущего года решением Новокуйбышевского городского суда подозреваемые были признаны виновными. Преступникам было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима и 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима соответственно. Приговор вступил в законную силу.
Установлено, что 13 июня минувшего года члены преступной банды приобрели очередную партию героина с целью последующего сбыта. На следующий день приобретенные наркотики были сокрыты в тайнике-закладке на территории Новокуйбышевска. В этот же день сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области проведено обследование участка местности, в ходе которого героин массой 79,55 грамма был изъят.
15 июня материалы по данному факту были переданы в ОМВД России по Новокуйбышевску. На их основании в этот же день в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело. 16 февраля текущего года решением Новокуйбышевского городского суда подозреваемые были признаны виновными. Преступникам было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима и 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима соответственно. Приговор вступил в законную силу.
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