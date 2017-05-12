В Самарской области осуждена банда грабителей и поджигателей авто

Судом установлено, что 27 января 2015 года в Бугуруслане двое членов преступной группировки совершили поджог Ниссан Патфайндер, а 28 февраля трое преступников за 150 тысяч рублей нанесли 14 ударов металлическим предметом владельцу авто. В феврале того же года трое членов банды похитили автомобиль Опель Астра. 17 августа 2015 года за 50 тысяч рублей трое преступников нанесли три огнестрельных ранения в ногу жителю Самары на улице Клинической. 2сентября 2015 года трое членов банды совершили разбойное нападение на трассе М-5, причинив пострадавшей травмы средней тяжести и похитив 750 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений и назначил всем членам преступной банды от 5 до 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Двое преступников - мужчина и женщина получили по 4 и 2 года условно. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.