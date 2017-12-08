В Самарской области осудили 21-летнего жителя за оправдание терроризма

Он размещал на своей странице «ВКонтакте» материалы, направленные на публичное оправдание терроризма.



В мае молодой человек был задержан сотрудниками ФСБ России по Самарской области, его квартиру обследовали. В ходе опроса парень признал, что придерживается националистических взглядов и распространял материалы, направленные на публичное оправдание терроризма, чтобы донести свои убеждения до других.



В отношении него было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил молодого человека к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима.