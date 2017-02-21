В Самарской области опрокинулся КамАЗ с соляной кислотой
ЧП произошло в одном из населенных пунктов в Камышлинском районе.
Как сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора, перевернулся КамАЗ с концентрированной 35% соляной кислотой. Из-за опрокидывания грузовика произошло загрязнение земельного участка. В настоящий момент сотрудники ведомства устанавливают подробности происшествия.
Как сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора, перевернулся КамАЗ с концентрированной 35% соляной кислотой. Из-за опрокидывания грузовика произошло загрязнение земельного участка. В настоящий момент сотрудники ведомства устанавливают подробности происшествия.
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