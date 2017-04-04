В Самарской области опрокинулась Гранта: пострадали два человека

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 47-летний водитель Лады Гранты ехал в направлении Самары со стороны села Красноармейское. По предварительной версии полицейских, мужчина не учел погодные условия и не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась.В результате ДТП водитель и 68-летняя пассажирка получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавших. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель был трезв. По факту случившегося проводится проверка.