В Самарской области опрокинулась Гранта: пострадали два человека
Авария случилась вчера в 10:00 на трассе «Самара-Волгоград-Красноармейское-Пестравка».
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 47-летний водитель Лады Гранты ехал в направлении Самары со стороны села Красноармейское. По предварительной версии полицейских, мужчина не учел погодные условия и не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП водитель и 68-летняя пассажирка получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавших. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель был трезв. По факту случившегося проводится проверка.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 47-летний водитель Лады Гранты ехал в направлении Самары со стороны села Красноармейское. По предварительной версии полицейских, мужчина не учел погодные условия и не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП водитель и 68-летняя пассажирка получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавших. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель был трезв. По факту случившегося проводится проверка.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
4 апреля 2017
91
4 апреля 2017
152
4 апреля 2017
111
4 апреля 2017
116
4 апреля 2017
323
4 апреля 2017
235
4 апреля 2017 , 14:56
96
Территориальные органы Пенсионного фонда Самарской области выплачивают пенсию 992 828...
4 апреля 2017 , 14:42
91
Незаконно функционирующее заведение было обнаружено полицейскими в январе текущего года.
4 апреля 2017 , 14:19
152
Ночью столбики термометра достигнут положительных значений, а в дневное время воздух может...
4 апреля 2017 , 14:16
102
В полицию Тольятти поступило сообщение от работников банка на проспекте Степана Разина.
4 апреля 2017 , 13:45
120
Напомним , инцидент произошел 24 марта этого года примерно с 16:10 до 16:25.
4 апреля 2017 , 13:40
105
Кубок разыгрывается впервые и стартует 7 апреля в Екатеринбурге.
4 апреля 2017 , 13:39
116
Он пройдет 5 апреля в 15:00 в «ДК «Заря» (пр. 9 Мая, 16) в рамках ежегодного...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12 марта 2017
4475
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
19 марта 2017
4308
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
9 марта 2017
4280
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
10 марта 2017
4077
7 марта в одной из квартир дома в Промышленном районе Самары было обнаружено тело одномесячной...
3 апреля 2017
255
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
858
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
605
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
561
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...