В Самарской области определились 168 семей, которые будут получать выплаты за первенца

Напомним, в конце ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин объявил о масштабной реформе демографической политики в рамках «Десятилетия детства» (2018-2027 гг.). Для этого был подготовлен целый комплекс мер: введены выплаты за рождение первого ребенка, продлена программа маткапитала, расширена возможность использования ее средств, появилась специальная программа ипотечного кредита для семей, где уже есть дети. Также сейчас в федеральном правительстве разрабатываются программы по созданию мест в ясельных группах и ремонту и строительству поликлиник.Критерии, по которым назначаются выплаты на первого ребенка, в каждом регионе свои. В Самарской области для назначения выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.Как отметила врио министра социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова, на сегодняшний день 168 семей области, в которых после 1 января этого года родился (или был усыновлен) первый ребенок, уже определены как потенциальные получатели выплаты. 20 из них уже предоставили полный пакет документов и 15-ти из них на этой неделе перечислены первые выплаты.Врио министра отметила, что органы соцзащиты Самарской области оперативно, в течение 3-5 дней, рассматривают документы и направляют их на выплату.Также с 1 января этого года расширены возможности получения материнского капитала – его реализуют через пенсионный Фонд РФ. По словам управляющей региональным отделением пенсионного фонда России Анны Зайцевой, она будет действовать до 31 декабря 2021 года. Сумма материнского капитала на сегодняшний день составляет 453 026 рублей. Материнский капитал также может быть использован для улучшения жилищных условий, формирования будущей пенсии мамы, а также для приобретения товаров и услуг для реабилитации детей-инвалидовКроме того, теперь средства маткапитала теперь можно использовать для оплаты пребывания ребенка до 3 лет в дошкольных учреждениях – детском саду или яслях. С соответствующими заявлениями в ПФР по Самарской области уже обратилось 13 семей региона. Кроме того, нуждающимся семьям, в которых с 2018 года родился или усыновлен второй ребенок, пенсионный фонд из средств материнского капитала ежемесячно на протяжении полутора лет будет осуществляет выплату в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания семьи.