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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

Вечером во вторник, 26 июня, местами в регионе ожидается гроза и порывы ветра 15-20 м/с.

Из-за плохой погоды могут оборваться линии электропередач, упасть деревья, может увеличиться количество аварий. В связи с этим региональное ГУ МЧС рекомендует:

- при усилении ветра не выходить из зданий;
- не оставлять без присмотра детей;
- укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
- не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- не прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- не стоять под линиями электропередач и не подходить к оборвавшимся проводам;
- убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья;
- поставить машину в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;
- владельцам частных домов подготовить ливневую канализацию к отводу дождевого стока.

При грозе:

- если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспорта. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье.
- если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю, по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.
- водителям нужно воздержаться от поездок на машинах либо быть предельно внимательными при дорожном движении.
- пешеходам нужно соблюдать осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них. 
Дата: 26 июня 2018 , 17:30
288
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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