В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

Вечером во вторник, 26 июня, местами в регионе ожидается гроза и порывы ветра 15-20 м/с.



Из-за плохой погоды могут оборваться линии электропередач, упасть деревья, может увеличиться количество аварий. В связи с этим региональное ГУ МЧС рекомендует:



- при усилении ветра не выходить из зданий;

- не оставлять без присмотра детей;

- укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- не прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- не стоять под линиями электропередач и не подходить к оборвавшимся проводам;

- убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья;

- поставить машину в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;

- владельцам частных домов подготовить ливневую канализацию к отводу дождевого стока.



При грозе:



- если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспорта. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье.

- если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю, по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.

- водителям нужно воздержаться от поездок на машинах либо быть предельно внимательными при дорожном движении.

- пешеходам нужно соблюдать осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.