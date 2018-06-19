В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

По информации Приволжского УГМС, днем во вторник, 19 июня, местами по Самарской области ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.Из-за плохой погоды могут оборваться линии электропередач, падать деревья, увеличиться количество аварий. В связи с этим региональное ГУ МЧС рекомендует:- при усилении ветра не выходить из зданий;- не оставлять без присмотра детей;- укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;- не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;- не прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;- не стоять под линиями электропередач и подходить к оборвавшимся проводам;- убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья;- поставить машину в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;- владельцам частных домов подготовить ливневую канализацию к отводу дождевого стока.