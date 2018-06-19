В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
По информации Приволжского УГМС, днем во вторник, 19 июня, местами по Самарской области ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Из-за плохой погоды могут оборваться линии электропередач, падать деревья, увеличиться количество аварий. В связи с этим региональное ГУ МЧС рекомендует:
- при усилении ветра не выходить из зданий;
- не оставлять без присмотра детей;
- укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
- не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- не прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- не стоять под линиями электропередач и подходить к оборвавшимся проводам;
- убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья;
- поставить машину в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;
- владельцам частных домов подготовить ливневую канализацию к отводу дождевого стока.
По информации Приволжского УГМС, днем во вторник, 19 июня, местами по Самарской области ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Из-за плохой погоды могут оборваться линии электропередач, падать деревья, увеличиться количество аварий. В связи с этим региональное ГУ МЧС рекомендует:
- при усилении ветра не выходить из зданий;
- не оставлять без присмотра детей;
- укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
- не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- не прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- не стоять под линиями электропередач и подходить к оборвавшимся проводам;
- убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья;
- поставить машину в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;
- владельцам частных домов подготовить ливневую канализацию к отводу дождевого стока.
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