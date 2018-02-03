В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В большинстве районов может пройти небольшой и умеренный снег, местами метель. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -7-12°, днем - -2-7°, местами гололедица.Чтобы избежать несчастных случаев, не нужно находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. Необходимо держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать травм из-за порывов ветра, нужно спрятаться в подъезд или подвал.При гололедице нужно надеть малоскользящую обувь и передвигаться осторожно. Водителям следует избегать внезапных торможений, по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.Пешеходам рекомендуется переходить улицу в месте обозначенного перехода, двигаться только навстречу транспортному потоку и прикрепить на одежду светоотражающие элементы.