В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада

В ночь на понедельник, 5 марта, столбик термометра опустится до -12 градусов. Температура воздуха днём в понедельник, 5 марта, составит от -2 до -4 градусов. На дорогах местами ожидаются снежные заносы.Во избежание несчастных случаев областное ГУ МЧС России рекомендует не находиться возле линий электропередач, деревьев, рекламных щитов. Водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82‬.