В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за опасности пожаров

По данным метеорологов, 2, 3, 4 мая в большинстве районов региона ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс).



Также, как сообщает Приволжское УГМС, к четвергу, 4 мая, в Самарской области похолодает до 13-18 градусов. Ожидается местами небольшой дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с.