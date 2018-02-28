В Самарской области ночью ожидаются 30-градусные морозы

На этой неделе будет аномально-холодная погода с температурой воздуха ниже нормы на 9 градусов.



По данным Приволжского УГМС, в ночь на четверг и на пятницу, 1 и 2 марта, столбики термометра опустятся до -24 градусов, а местами до -30. Днем в эти дни будет малооблачно, температура воздуха ожидается -11, -16 градусов.



Как рассказала sgpress.ru руководитель гидрометцентра ФГБУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова, морозы продлятся минимум до конца недели. Точную дату, когда именно в наш регион придет потепление, синоптики пока назвать затрудняются.