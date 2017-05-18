В Самарской области нелегала обвиняют в распространении экстремистских материалов

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, в 2016 году подозреваемый, проживающий на территории нашей страны без регистрации, находился в Самаре, где со своего телефона разместил материал экстремистского характера.Результаты проведенного исследования показали, что размещенный материал содержит сведения о террористических организациях «Аль-Каида» и «Исламское Государство Ирака и Шама», а также публично оправдывает терроризм.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.