В Самарской области неизвестный водитель сбил 51-летнего мужчину и скрылся

Водитель неустановленного транспортного средства сбил 51-летнего мужчину, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии до прибытия врачей.Всех, кто обладает какой-либо информацией о случившемся, просят обращаться в ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» по телефонам: (84663) 2-10-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется.