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В Самарской области неизвестный насмерть сбил двух пешеходов

Авария произошла в субботу, 7 июля, в 22:40 в Волжском районе.

По данным ГУ МВД по Самарской области, водитель на неустановленной машине ехал по автомагистрали Центральная со стороны поселка Петра Дубрава в направлении Новосемейкино. По предварительной версии полиции, в пути автомобилист сбил мужчину и женщину, которые шли по неосвещенному участку дороги. Сразу после этого водитель скрылся, не оказав пострадавшим первую помощь.

Мужчина и женщина скончались. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Гражданам, ставшим свидетелями данного ДТП или располагающим достоверной информацией о личности скрывшегося автомобилиста, просят обращаться по телефонам: (846) 373-78-78; (846) 951-91-21 (ДЧ ОГИБДД Управления МВД России по Самаре) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).  
Дата: 8 июля 2017 , 12:50
322
Автор текста: Ксения Кармазина
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