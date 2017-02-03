В Самарской области неизвестные загрязнили землю ядовитыми веществами

В результате указанных действий окружающей среде - почве и растительному миру был причинён ущерб. Его размер оценен специалистами Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры в сумму 2,8 млн рублей.Как сообщает пресс-служба ведомства, по материалам проверки, направленным в следственный отдел Жигулёвска, было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно находится в стадии расследования.