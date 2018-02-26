В Самарской области нашли лабораторию по производству наркотиков

По данным полиции, квартира принадлежит 31-летнему мужчине. Ранее, 21 февраля, он был задержан сотрудниками ГИБДД на посту ДПС «Рубеж» за покушение на незаконный сбыт наркотиков. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли N-метилэфедрон общей массой 2 538,65 граммов, что относится к особо крупному размеру. По признакам преступления возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.Сейчас устанавливаются соучастники противоправной деятельности, мужчина заключен под стражу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.