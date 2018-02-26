В Самарской области нашли лабораторию по производству наркотиков
Ее обнаружили в одной из квартир в Комсомольском районе Тольятти. Там полицейские изъяли лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков.
По данным полиции, квартира принадлежит 31-летнему мужчине. Ранее, 21 февраля, он был задержан сотрудниками ГИБДД на посту ДПС «Рубеж» за покушение на незаконный сбыт наркотиков. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли N-метилэфедрон общей массой 2 538,65 граммов, что относится к особо крупному размеру. По признакам преступления возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Сейчас устанавливаются соучастники противоправной деятельности, мужчина заключен под стражу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным полиции, квартира принадлежит 31-летнему мужчине. Ранее, 21 февраля, он был задержан сотрудниками ГИБДД на посту ДПС «Рубеж» за покушение на незаконный сбыт наркотиков. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли N-метилэфедрон общей массой 2 538,65 граммов, что относится к особо крупному размеру. По признакам преступления возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Сейчас устанавливаются соучастники противоправной деятельности, мужчина заключен под стражу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
26 февраля 2018
77
26 февраля 2018
130
26 февраля 2018
224
26 февраля 2018
802
26 февраля 2018
354
26 февраля 2018
156
26 февраля 2018
177
26 февраля 2018
164
26 февраля 2018 , 18:43
77
С 23 по 30 апреля в Самаре пройдет IV Всероссийский фестиваль «Волжские театральные...
26 февраля 2018 , 18:22
130
Картина расскажет про историю особого полка.
26 февраля 2018 , 17:55
224
Ее обнаружили в одной из квартир в Комсомольском районе Тольятти. Там полицейские изъяли...
26 февраля 2018 , 17:28
802
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
26 февраля 2018 , 16:04
137
1 марта в галерее «Виктория» (ул. Некрасовская, 2) откроется выставка...
26 февраля 2018 , 14:38
354
Он поблагодарил сотрудников РКЦ "Прогресс" за работу.
26 февраля 2018 , 14:28
156
Аукцион должен был состояться в четверг, 1 марта.
26 февраля 2018 , 13:02
177
Здание на Самарской, 203б, куда переедет суд в будущем, сейчас ремонтируют.
26 февраля 2018 , 11:42
164
Аукцион на поставку оборудования должен состояться 30 апреля.
26 февраля 2018 , 11:00
220
В среду, 21 февраля, в Самарской городской думе прошло рабочее совещание, на котором обсудили...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
1
2
3
4
5 февраля 2018
3017
Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками...
13 февраля 2018
2661
Они начнут работать на маршрутах в дни Чемпионата мира по футболу.
9 февраля 2018
2457
Авария произошла вечером в пятницу, 9 февраля.
2 февраля 2018
2065
22 февраля 2018
1867
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
7 февраля 2018
1091
С ее помощью можно отправить валентинку.
5 февраля 2018
996
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
28 января 2018
870
Это произошло в субботу, 27 января.
28 января 2018
1551
Обе акции прошли в сквере «Родина», сообщает «Волга Ньюс».
29 января 2018
449
В воскресенье, 28 января, команда «Самара» в очередном матче чемпионата Суперлиги...