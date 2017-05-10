В Самарской области нашли десятки тонн поддельного моторного масла

Производство и хранение фальсифицированной продукции осуществлялось в одном из ангаров на территории промзоны на окраине города. Готовая продукция сбывалась под брендами известных мировых производителей по всей стране.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ, в ходе розыска были обнаружены 120 пластиковых емкостей объемом 1000 м3 каждая с контрафактным моторным маслом, около 300 металлических 200-литровых бочек с горючим, а также этикетки различных фирм производителей моторных масел, металлические крышки от бочек с указанием фирменных наименований, устройства для опломбирования и нанесения маркировки.По итогам экспресс-анализа, проведенного специалистами независимой экспертной организации, изъятая продукция была признана не соответствующей оригиналам.На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным сумма ущерба причиненного компаниям-правообладателям превышает 1,5 млн рублей.Видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД РФ