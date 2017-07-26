В Самарской области наркоман похитил из храма старинную икону и деньги
Необычный инцидент произошел 18 июля в Большечерниговском районе.
В полицию обратился иеромонах-священник и рассказал, что из местного храма неизвестный похитил деньги и церковные ценности. Вскоре полицейские задержали предполагаемого вора - 39-летнего жителя Саратовской области. Оказалось, что он был ранее судим за разбой, кражи и умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Полицейские выяснили, что мужчина приехал в село Новый Камелик, чтобы оформить документы на земельный участок. Вечером, употребив наркотики, он пришел к местному храму. Заметив, что входные двери не заперты, мужчина зашел внутрь и украл 10 тысяч рублей из ящика для подаяний, старинную икону стоимостью не менее 100 тысяч рублей и церковную утварь. Потом мужчина скрылся с места происшествия. Общая сумма ущерба составила почти 180 тысяч рублей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением в помещение. Расследование продолжается.
В полицию обратился иеромонах-священник и рассказал, что из местного храма неизвестный похитил деньги и церковные ценности. Вскоре полицейские задержали предполагаемого вора - 39-летнего жителя Саратовской области. Оказалось, что он был ранее судим за разбой, кражи и умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Полицейские выяснили, что мужчина приехал в село Новый Камелик, чтобы оформить документы на земельный участок. Вечером, употребив наркотики, он пришел к местному храму. Заметив, что входные двери не заперты, мужчина зашел внутрь и украл 10 тысяч рублей из ящика для подаяний, старинную икону стоимостью не менее 100 тысяч рублей и церковную утварь. Потом мужчина скрылся с места происшествия. Общая сумма ущерба составила почти 180 тысяч рублей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением в помещение. Расследование продолжается.
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